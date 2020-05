Stand: 29.05.2020 06:37 Uhr - NDR 1 Radio MV

Region Rostock: Bürgermeister kritisieren Kita-Regelungen

In mehreren Kommunen des Landkreises Rostock können die Kitas den Rechtsanspruch auf Betreuung nicht mehr für alle Kinder absichern. Die Bürgermeister von Dummersdorf, Bützow, Satow, Kröpelin und Teterow sprechen gemeinsam mit dem Landkreis von einer ernüchternden Bilanz der sogenannten Übergangswoche in ihren Kitas. Seit Montag stehen die Einrichtungen grundsätzlich wieder allen Kindern offen.

Eingeschränkte Öffnungszeiten, frustrierte Eltern

Zugleich müssen Kitas die Hygienevorgaben des Landes umsetzen. Dazu gehören konstante Kindergruppen mit festen Erzieherinnen in gleichbleibenden Räumen. Diese Regeln könnten nicht umgesetzt werden, weil dafür Personal und Räume fehlen würden, heißt es in der Erklärung. In der Folge gebe es vielerorts bereits eingeschränkte Öffnungszeiten sowie frustrierte Eltern, deren Kinder abgewiesen werden. "Das Ziel, jedem Kind ab 2. Juni eine dauerhafte Betreuung zukommen zu lassen, können wir in unseren Einrichtungen unter den verfügten Vorgaben des Landes nicht ansatzweise erfüllen", gab Christian Grüschow, Bützows Verwaltungschef und Leiter des Amtes Bützow-Land, einen Ausblick auf die Zeit nach Pfingsten.

Weitere Informationen Corona: Kommen bald Tests in Kitas? In Mecklenburg-Vorpommern gibt es Überlegungen, Corona-Tests auch in den Kitas durchzuführen. In Alten- und Pflegeheimen wird bereits flächendeckend getestet. mehr NDR Info Corona-Ticker: Erstes Testzentrum in SH schließt NDR Info Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Norddeutschland ist gering: Gestern wurden lediglich 115 neue Fälle gemeldet. In SH schließt das erste Testzentrum wieder. Weitere News im Ticker. mehr

Landrat: Kindertagesförderungsverordnung des Landes realitätsfremd

Landrat Sebastian Constien (SPD) sagte, dass Land habe Erwartungen geweckt, die von den Kita-Trägern schwer oder gar nicht zu erfüllen seien. Die aktuelle Corona-Kindertagesförderungsverordnung des Landes sei realitätsfremd, hieß es. "Bei den Eltern entsteht daraus Unverständnis und Frust. Zu Recht", so Constien. Die Kita-Praxis stößt derzeit auch bei vielen Eltern im Nordosten auf Kritik. Laut GEW berichten Erzieherinnen von zu wenig Personal, zu wenigen Räumen, zu großen Gruppen, schwierigen Übergabesituationen, keine praktikablen Pausenregelungen sowie Angst vor Ansteckung.

Drese zieht positive Kita-Zwischenbilanz

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hatte zuvor eine positive Zwischenbilanz der Kita-Öffnungen gezogen. Drese zufolge werden fast drei Viertel der Kita-Kinder wieder betreut.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 29.05.2020 | 05:30 Uhr