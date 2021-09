Stand: 15.09.2021 14:10 Uhr Rattey: Weinlese hat begonnen

In Rattey (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat die Weinlese begonnen. Der Winzerverein rechnet mit einer guten Ernte. 25.000 Liter Weißwein sollen es in diesem Jahr werden. Die frühreifende Sorte Solaris wird derzeit von den Mitgliedern des Winzervereins geerntet. Wenn das Wetter es zulässt, sollen die anderen Weinsorten noch Sonne tanken und so mehr Zucker bilden. In Rattey wird auf 35 Hektar Wein angebaut. | 15.09.2021 14:10