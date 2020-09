Stand: 06.09.2020 13:37 Uhr - NDR 1 Radio MV

Radrennbahn Rostock: Unfall überschattet Sprintercup

Ein Unfall auf der Rostocker Radrennbahn beendete am Sonntagmittag den Sprintercup. Vier Fahrer mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall bei Tempo 60 ereignete sich am Vormittag bei einem sogenannten Keirin-Rennen. Dabei fahren die Radler für mehrere Runden einem Motorrad hinterher und werden dabei immer schneller. Als am Ende der dritten Runde, kurz bevor das Motorrad die Bahn verlässt und das eigentliche Rennen beginnen kann, stürzte einer der vorderen Radfahrer in einer Kurve.

Handbruch, Prellungen und schwerer Schock

Drei weitere Sportler konnten dem nicht mehr ausweichen. Einer der drei flog sogar über das Bahngeländer in ein Gebüsch. Durch den Unfall kam es bei den Fahrern zu einem Handbruch, zu Prellungen sowie einem schweren Schock. Alle Fahrer wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

