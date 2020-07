Stand: 27.07.2020 07:20 Uhr - NDR 1 Radio MV

Quarantäneregeln für Familien vor Schulbeginn gefordert

Eine Woche vor Beginn des Schuljahres fordert die Schulleitungsvereinigung (SLMV) Mecklenburg-Vorpommern, dass jeder, der aus einem Risiko-Urlaubsgebiet zurückkehrt, in Quarantäne muss. Die Schulleiterinnen und Schulleiter halten Corona-Tests für Reiserückkehrer für nicht ausreichend. Das Risiko einer Ansteckung von Mitschülern und Lehrern müsse begrenzt werden, sagte die Vorsitzende Heike Walter im Gespräch mit NDR 1 Radio MV. Es sei die Verantwortung jedes einzelnen, wohin er in den Urlaub fahre, so die SLMV-Vorsitzende weiter. Darunter dürften aber weder Mitschüler noch Lehrkräfte leiden. Das Risiko, dass nach einer Covid-19 -Infektion Einzelner große Schülergruppen und deren Lehrer zuhause bleiben müssten, sei groß.

Kein Mindestabstand innerhalb der Schülergruppe

Videos 03:49 Nordmagazin Geplanter Schulstart nach Ferien zu optimistisch? Nordmagazin Nach den Sommerferien sollen die Schulen wieder in den Regelbetrieb gehen. Lässt sich der Unterrichtsausfall wieder aufholen? Der Rostocker Schulleiter Steffen Kästner im Gespräch. Video (03:49 min)

Die Schulleitungen beginnen heute zu Beginn der letzten Sommerferienwoche mit der Planung und Organisation des neuen Schuljahres. Seit Freitag liegen dafür die Hygiene-Vorgaben und Regelungen des Bildungsministeriums vor. Demnach sollen Schulen feste Schülergruppen über mehrere Jahrgangsstufen bilden, die im Schulalltag möglichst voneinander getrennt werden. Innerhalb der Schülergruppen gilt kein Mindestabstand mehr. Schulen sollen von August an wieder täglich Präsenzunterricht absichern - Grundschulen für vier Stunden - weiterführende und Berufsschulen für mindestens fünf Stunden.

Antworten von Ministerinnen NDR 1 Radio MV Jetzt Live: Ihre Fragen zum Schulstart NDR 1 Radio MV Mecklenburg-Vorpommern startet in Kürze in das neue Schuljahr - unter Corona-Bedingungen eine Herausforderung. Bildungsministerin Martin und Sozialministerin Drese beantworten jetzt Ihre Fragen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 27.07.2020 | 06:30 Uhr