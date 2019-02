Stand: 20.02.2019 07:42 Uhr

Polizei findet Baby-Skelett in Rostock

In Rostock hat die Polizei das Skelett eines Babys gefunden. Eine 27-Jährige hatte das Kind in ihrer Wohnung aufbewahrt. Nach dem Hinweis einer Angehörigen ist die Wohnung der Frau im Stadtteil Schmarl am Samstagabend durchsucht worden. Wie erst jetzt bekannt wurde, fanden die Beamten dann tatsächlich in einem größeren Blumentopf das Skelett des Säuglings.

Keine Anzeichen für Tötungsdelikt

Das hat der Rostocker Staatsanwalt Harald Nowak NDR 1 Radio MV bestätigt. Es gebe aber keine Anzeichen für ein vorsätzliches Tötungsdelikt, so Nowak. Daher ist die 27-jährige mutmaßliche Mutter des Kindes auch auf freiem Fuß. Eine Untersuchung soll nun klären, wie das Baby zu Tode kam oder ob es möglicherweise bei der Geburt gelebt hat. Mit Ergebnissen ist in ein bis zwei Wochen zu rechnen.

Hinweis aus dem Umfeld

Die Frau wohnt in einem Mehrfamilienhaus mit zwei Kindern. Sie soll das Baby vor längerer Zeit bekommen haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gab es einen Hinweis aus dem Umfeld der Mutter. Ermittler durchsuchten daraufhin ihre Wohnung. Dort fanden sie unter anderem den mit Erde gefüllten Blumentopf. Die Frau habe keine Angaben dazu gemacht.

