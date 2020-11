Petersdorfer Brücke wird nach und nach freigegeben Stand: 19.11.2020 06:41 Uhr Seit Jahren mussten Autofahrer auf der A19 an der Petersdorfer Brücke Behinderungen einplanen. Die Brücke war marode und musste neu gebaut werden. Nun ist ein Ende der Bauarbeiten in Sicht.

Nach mehr als fünf Jahren Bauzeit ist die Petersdorfer Brücke im Verlauf der A 19 im Wesentlichen fertig. Von heute an sind beide Brücken über den Petersdorfer See bei Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) befahrbar, wenn auch noch mit reduzierter Geschwindigkeit.

Spuren werden etappenweise freigegeben

Wie das Verkehrsministerium mitteilte, soll gegen Mittag erst eine Spur auf der neuen Brücke in Richtung Rostock freigegeben werden. Vom 4. Dezember an soll es wieder zweispurig in beide Richtungen gehen. Nach Abschluss aller Restarbeiten und dem Rückbau der provisorischen Verkehrsführung sind ab 18. Dezember auch höhere Geschwindigkeiten möglich. Und dann wird auch der Blitzer Richtung Berlin abgebaut.

Staus und Kontrollen am Nadelöhr

An der Brückenbaustelle wird seit Jahren streng kontrolliert. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat durch die Blitzer pro Jahr rund zwei Millionen Euro eingenommen. Die A19 ist die wichtigste Strecke von Süden zur Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns. Die zwei Teilbrücken aus DDR-Zeiten waren marode und mussten ersetzt werden. Anfangs gab es lange Staus, da es nur eine Spur pro Fahrtrichtung gab. Ab 2018 rollte der Verkehr - mit starker Geschwindigkeitsbeschränkung - wieder vierspurig über die westliche Teilbrücke, die zuerst gebaut worden war.

Schwieriger Baugrund treibt Kosten in die Höhe

Der Neubau der Petersdorfer Brücke und die Erneuerung der Anschlusstelle Waren sollten eigentlich nur drei Jahre dauern und 43 Millionen Euro kosten. Jetzt betragen die Kosten rund 62 Millionen Euro. Das liegt vor allem an dem schwierigen Baugrund im Petersdorfer See: Laut Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) war die Gründung der Fundamente sehr kompliziert: "Durch den schwierigen See-Baugrund aus Sand mussten bis zu 60 Meter tiefe Betonpfähle mit einem Durchmesser von 1,80 Meter eingebaut werden." Das sei doppelt so lang wie die Stützen, die jetzt bei der Autobahn 20 im Moorgrund bei Tribsees eingebaut werden.

