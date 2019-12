Stand: 30.12.2019 17:05 Uhr - NDR 1 Radio MV

Petersdorfer Brücke erst im Herbst 2020 fertig

Die Bauarbeiten an der Petersdorfer Brücke im Verlauf der A19 sollen im Herbst kommenden Jahres abgeschlossen sein. Immer wieder wurde der Termin für die Fertigstellung nach hinten korrigiert. Ursprünglich sollte das gesamte Bauwerk bereits 2018 fertiggestellt werden, zuletzt wurde der Saisonbeginn 2020 angepeilt. Nun soll die Petersdorfer Brücke bei Malchow im Oktober fertiggestellt werden. Schon seit 2015 wird an der Brücke über den Petersdorfer See gearbeitet.

Schwierigkeiten beim Weiterbau vermeiden

Lange Zeit galt die Baustelle als das Nadelör auf der A19. Inzwischen hat sich die Verkehrssituation hier deutlich entspannt. Da die eine Hälfte der Brücke bereits befahrbar ist, kann der Verkehr an der Baustelle vierspurig laufen - wenn auch mit reduzierter Geschwindigkeit. Laut der Straßenbauverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns war zu Baubeginn nicht genau absehbar gewesen, wie lange die Bauarbeiten dauern könnten. Von beiden Uferseiten werden dabei zunächst Schienen von außen in die Mitte verlegt und dann ein fertiges Mittelteil eingesetzt. Mit den Erfahrungen aus dem Bau der ersten Brückenhälfte gehen die Bauleute davon aus, dass die Probleme und Schwachstellen beim Bau der zweiten Hälfte vermieden werden können.

Kosten könnten erste Berechnung übersteigen

Für den Brückenbau waren ursprünglich 62 Millionen Euro veranschlagt worden. Ob der Bau nun doch teurer wird, darüber halten sich alle Verantwortlichen bedeckt. Es ist aber davon auszugehen, dass die Kosten die ursprüngliche Berechnung übersteigen werden. Immerhin wurde allein am ersten Bauabschnitt drei Jahre gearbeitet. Darüber hinaus hatten es die Bodenverhältnisse erforderlich gemacht, dass deutlich tiefer gebohrt werden musste, um die neuen Brückenpfeiler zu setzen - an einigen Stellen bis zu 50 Meter tief.

