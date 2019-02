Stand: 09.02.2019 10:32 Uhr

Personalmangel bedroht Apotheken auf dem Land

Während oftmals Internet-Apotheken als große Bedrohung für örtliche Apotheken genannt werden, ist das Problem in Mecklenburg-Vorpommern ein anderes. Gerade auf dem Land könne es zu Versorgungslücken kommen, warnt der Landes-Apothekerverband. Schon jetzt seien die Wege zur nächsten Apotheke stellenweise sehr lang, etwa im Südosten. Gründe seien Personalmangel und Schwierigkeiten bei der Suche nach Nachfolgern für Apotheker, die sich zur Ruhe setzen.

Ostdeutsche Besonderheit hilft kleinen Apotheken

Noch können sich viele kleinere Apotheken durch eine ostdeutsche Besonderheit über Wasser halten: die Pharmazie-Ingenieure. Sie dürfen den Apotheker bis zu vier Wochen im Jahr vertreten, so dass in kleineren Häusern der oftmals einzige Apotheker auch mal Urlaub machen kann, erläutert Thomas Müller, Vorstandsmitglied des Apothekerverbands Mecklenburg-Vorpommern. "Doch die Pharmazie-Ingenieure werden seit dem Ende der DDR nicht mehr ausgebildet und sind meist über 50 Jahre alt."

Bald keine berufstätigen Pharmazie-Ingenieure mehr

Da Apotheken nur öffnen dürfen, wenn ein approbierter Apotheker anwesend ist - oder ein Pharmazie-Ingenieur - gebe es ein großes Problem, wenn die Pharmazie-Ingenieur in Rente gehen. In kleinen Apotheken sei der Inhaber oft der einzige mit Approbation. "Ich kenne genug Kollegen, die suchen verzweifelt einen zweiten oder dritten Apotheker", so Müller.

Übernahme einer Land-Apotheke oft nicht sehr attraktiv

Fraglich ist nach Müllers Einschätzung, ob es gelingt, genügend junge Menschen zur Übernahme von Land-Apotheken mit oft nicht allzu üppigem Umsatz zu überzeugen. Ein Kredit in Höhe von mehreren hunderttausend Euro müsse für eine Übernahme in der Regel aufgenommen werden. "Selbst bei einer kleinen Apotheke ist schon das Warenlager mindestens 70.000 Euro wert." Und dann warteten 50- bis 60-Stunden-Wochen auf den Übernehmer.

Weg zur Apotheke wird in einigen Gegenden schon länger

Statistisch steht Mecklenburg-Vorpommern insgesamt mit einer Apotheke auf 4.000 Einwohner noch gut da, so Müller. Bundesweit betrage dieses Verhältnis eins zu 4.166. Allerdings gebe es Unterschiede zwischen Stadt und Land. Der Richtwert für die maximale Entfernung einer Notdienst-Apotheke vom Wohnort eines Patienten beträgt 20 bis 25 Kilometer. "In einigen Gegenden ist das ein echtes Problem." Bislang gebe es auch keine Vorschrift für eine flächendeckende Versorgung mit Apotheken.

Landesgesundheitsministerium verweist auf Bundespolitk

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerium hat nach eigenen Angaben bisher keine Meldungen erhalten, dass es Lücken bei der Versorgung mit Arzneimitteln im Land gebe. Bei Versorgungsengpässen sei zunächst der Bundesgesetzgeber in der Pflicht, die Notwendigkeit einer stärkeren Reglementierung zu prüfen, teilte das Ministerium weiter mit.

Online-Apotheken bisher keine gefährliche Konkurrenz

Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Sebastian Ehlers, befürchtet derzeit zwar keine Versorgungslücke, aber eine zunehmende Konkurrenz durch den Apotheken-Versandhandel. In diesem Punkt gibt Verbandsvorstand Müller vorläufige Entwarnung: Die Internet-Apotheken hätten sich in Mecklenburg-Vorpommern bisher nicht als wirkliche Konkurrenz erwiesen. "Viele unserer Kunden, oft sind es ja Ältere, sind daran interessiert, sich schnell etwas zu holen und sich auch einmal zu unterhalten. Die Sozialkontakte sind nicht zu unterschätzen." Mit ihrer Beratung und Unterstützung seien die Apotheken gerade im ländlichen Raum wichtige Anlaufstellen für die Menschen, bestätigt auch der SPD-Gesundheitspolitiker Jörg Heydorn. Das gut funktionierende Apothekennetz gelte es flächendeckend zu erhalten.

