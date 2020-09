Stand: 18.09.2020 07:36 Uhr - NDR 1 Radio MV

Peenebrücke Anklam: Bauarbeiten werden unterbrochen

Das Straßenbauamt Neustrelitz will die Arbeiten an der Peenebrücke in Anklam (Kreis Vorpommern-Greifswald) in den Herbstferien unterbrechen. Gründe sind Beschwerden von Anklamern und der anhaltend hohe Reiseverkehr. Es seien in diesem Jahr deutlich mehr Reisende unterwegs, die an der Küste ihren Urlaub verbringen wollen, erklärte der Leiter des Straßenbauamtes Neustrelitz, Jens Krage. Das sei nicht abzusehen gewesen.

Zufahrt nach Usedom wird erst nach den Ferien erneuert

Um das besonders hohe Verkehrsaufkommen an den Wochenenden besser zu regeln, wurden die Baustellenampel bereits per Hand geschaltet. Nun sollen die Bauarbeiten in den Herbstferien ruhen. Der Verkehr fließt dann wieder zweispurig. Auch die Zufahrt nach Usedom, die B110 von der Zecheriner Brücke nach Usedom-Stadt, wird erst nach den Herbstferien erneuert. Eigentlich sollte es Ende September losgehen.

Händler beklagen hohe Umsatzrückgänge

Anklams Händler hoffen, dass sich ihre Situation wieder etwas bessert. Wegen der Baustelle auf der Peenebrücke sei es zu weniger Stadtbesuchen von Touristen und Einheimischen gekommen. Nach Angaben des Bürgervorstehers Andreas Brüsch sind den Händlern bis zu 40 Prozent der Umsätze weggebrochen.

