Stand: 17.10.2019 16:18 Uhr

Parchim: Ermittlungen nach Massen-Gentest eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Schwerin hat die Ermittlungen wegen der Vergewaltigung einer 17-Jährigen im Dezember 2018 in Parchim eingestellt. Auch mit einem DNA-Massentest im August konnte der Täter nicht ermittelt werden.

Freiwilliger Speicheltest führt in die Irre

Nachdem erste Ermittlungen keine Ergebnisse brachten, hatte die Staatsanwaltschaft Anfang August dieses Jahres zahlreiche Männer zu einer freiwilligen Speichelprobe gebeten. Diese waren zum Zeitpunkt der Tat mit ihren Handys in der Funkzelle rund um den Tatort eingeloggt. Insgesamt gaben 1.320 Männer im Raum Parchim eine Probe ab, die mit Spuren verglichen wurden, die kurz nach der Tat an der jungen Frau gesichert worden waren.

Mangels Hinweisen eingestellt

Zwar ergab sich nach Auswertung der Proben eine Übereinstimmung, jedoch stellte sich im Zuge der Ermittlungen heraus, dass es sich bei dem Mann um einen engen Freund des Opfers handelte, der für die Tat nicht in Frage kommt. Weitere Ansätze, die der Aufklärung des Falles dienen könnten, gebe es laut Staatsanwaltschaft nicht. Aus diesem Grund seien die Ermittlungen eingestellt worden, erklärte die Sprecherin.

Opfer nach Tat unter Schock

Anfang Dezember war in Parchim eine 17-Jährige von einem Unbekannten vergewaltigt worden. Das Opfer stand unter Schock und konnte kaum Angaben zum Täter machen. Mehrfach hatte die Polizei Passanten in der Nähe des Tatortes befragt, auch Flyer wurden verteilt. Konkrete Hinweise blieben jedoch aus.

Weiterer Vergewaltigungsvorfall im Februar

Die Ermittlungen zu einer zweiten mutmaßlichen Vergewaltigung in Parchim im Februar 2019 dauern jedoch weiterhin an. Bei diesem Vorfall soll eine 21-jährige Frau von hinten angegriffen und sexuell missbraucht worden sein. Auch in diesem Fall gab es einen Massen-Gentest, dessen Ergebnis noch nicht feststeht.

