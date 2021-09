Parchim: Kinderstation wird im Oktober wiedereröffnet Stand: 10.09.2021 16:10 Uhr Am 11. Oktober soll die Kinderstation in Parchim wieder in Betrieb gehen. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sieht darin ein "Signal mit Strahlkraft".

Im Klinikum Parchim soll am 11. Oktober die Kinderstation wieder in Betrieb gehen. Dies sei der Wiedereinstieg in die stationäre Vollversorgung in Parchim, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) bei einem Besuch des Krankenhauses am Freitag. "Ich freue mich über das positive Signal mit Strahlkraft für die gesamte medizinische Versorgung in der Region", so Glawe. Die Fachabteilung der örtlichen Asklepios-Klinik soll zunächst mit sechs Betten starten, anschließend soll die Kapazität schrittweise auf 16 Betten steigen, hieß es in einer Mitteilung. Demnach können alle Erkrankungen, die nicht intensivmedizinisch betreut werden müssen, auf der Station aufgenommen werden. Dazu zählen unter anderem Erkrankungen wie Lungenentzündungen, schwere Bronchitis, Nierenbeckenentzündungen, Gehirnerschütterung und Magen-Darm-Infekte.

Wiedereröffnung nach knapp zwei Jahren

Die Kinderklinik war vom Betreiber der Klinik, dem Asklepios-Konzern, Ende 2019 wegen angeblichen Personalmangels geschlossen worden. Die medizinische Versorgung der Kinder in Mecklenburg-Vorpommern war in dieser Woche auch Thema einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses des Landtags. Im August hatten sich Ärztinnen und Ärzte der Universitätsmedizin Rostock (UMR) mit einem Brief an die Landesregierung gewandt, um auf Versorgungsprobleme in der dortigen Kinderklinik hinzuweisen.



