Pangea-Festival hat begonnen Stand: 19.08.2021 11:00 Uhr In Pütnitz in Ribnitz-Damgarten hat am Vormittag das Pangea-Festival begonnen. Es läuft bis zum Sonntag als Corona-Pilotprojekt. Von den Erfahrungen sollen andere Veranstaltungen profitieren. Die Situation der Festivals in MV war Thema bei NDR MV LIVE.

Als fast normales Pangea-Festival hinsichtlich der Teilnehmerzahl ist am Vormittag das Pangea-Festival in Pütznitz in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) gestartet. Bis zu 15.000 Besucher waren in den Jahren vor Corona auf dem Gelände des ehemaligen Flugplatzes am Saaler Bodden und so viele dürfen auch in diesem Jahr kommen. Allerdings gilt für sie eine umfangreiche Testpflicht. Wer geimpft oder genesen ist, muss bei der Ankunft und am dritten Festivaltag einen Schnelltest machen. Für alle anderen sind PCR-Tests gefordert - einer bei der Anreise und ein weiterer während des Festivals.

Mit positivem Test in Quarantäne

Wenn eine Corona-Infektion auf dem Musik- und Sportfestival nachgewiesen wird, müssen die Betroffenen zunächst in eine Quarantänestation und von dort aus ihre Heimreise organisieren.

Pangea als Pilotprojekt

Das Pangea wird als Pilotprojekt stattfinden. Ein Expertenteam begleite das Festival und sammele Werte und Daten, um möglichst genaue Erkenntnisse zum Thema Infektionsschutz und Sicherheit zu erhalten. Von den gesammelten Erfahrungen soll die gesamte Veranstaltungsbranche profitieren.

Airbeat One kürzlich abgesagt

Andere Großveranstaltungen wie das Elektromusik-Festival Airbeat One im September in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) waren aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden. Das Immergut-Rockfestival mit bis zu 3.000 Partygästen in Neustrelitz und das "Planet C" - ein Ersatzfestival der "Fusion" in Lärz an der Müritz - sind hingegen genehmigt.

