Osterliebe in MV: Veranstaltungen am Sonntag Stand: 09.04.2023 08:00 Uhr Am Ostersonntag feiern Christen die Auferstehung Jesu und den Sieg des Lebens über den Tod. Der katholische Erzbischof Stefan Heße unterstreicht die Kraft der Liebe. In MV fanden schon am Morgen zahlreiche Veranstaltungen statt, am Mittag gibt es ein Theaterspektakel bei Zinnowitz.

"Ostern ist Liebe ohne Limit", sagte der katholische Erzbischof Stefan Heße in seiner Botschaft zum Ostersonntag. Die Liebe habe das Leben und Sterben von Jesus Christus geprägt. In dem Redemanuskript für seine Predigt am Sonntagmorgen im Hamburger Mariendom erzählt Heße vom Kreuzweg, auf dem Jesus bespuckt, geschlagen und verhöhnt werde. Jesus habe seine Liebe in diese Lage hineingebracht und so alles verwandelt. "Jesus schlägt nicht zurück. Er hält das durch bis zum letzten Atemzug“ und "Es ist diese unbedingte Liebe, die unbedingte Gewissheit, die uns erlöst", sagte der Erzbischof.

Gottesdienste mit Osterfrühstück

Schon in aller Frühe gab es in Mecklenburg-Vorpommern am Ostersonntag zahlreiche Veranstaltungen. Um 6 Uhr morgens luden die Gemeinden in Schwerin, Lambrechtshagen, Kratzeburg, Zirkow, Greifswald Wieck und Bad Doberan zu Gottesdiensten, meist mit anschließendem Osterfrühstück. In Zirkow wird die Ostermorgenfeier durch einen außergewöhnlichen Tagesordnungspunkt ergänzt: Es sollen beim Straßenbau gefundene Gebeine beigesetzt werden.

Kunst am Ostersonntag

Am Vormittag kann Ostern mit der Familie im Freilichtmuseum Klockenhagen (Vorpommern-Rügen) begangen werden, um 14 Uhr eröffnet dort die Fotoausstellung "Akt und Landschaft" von Klaus Ender. Auf einer Bühne am Strand von Zinnowitz erwartet Besucher um 11:30 Uhr das Vineta-Osterspektakel mit rund 50 Schauspielern: eine Sage über einen armen Schäferjungen, der die versunkene Stadt Vineta entdeckt. Zum Schluss der Open-Air-Theatershow sollen Tauben in den Himmel steigen und ein Osterfeuer entzündet werden.

