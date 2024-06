Grevesmühlen: Neue Erkenntnisse nach rassistischem Angriff Eine zehnköpfige Ermittlungsgruppe der Polizei hat zahlreiche Hinweise zum Tathergang in Grevesmühlen erhalten. Demnach hat sich der Vorwurf eines Tritts ins Gesicht einer Achtjährigen nicht erhärtet.

Die Meldung über einen rassistisch motivierten Angriff auf ein achtjähriges und ein zehnjähriges Mädchen aus Ghana, hat in der Öffentlichkeit für ein breites Echo gesorgt. Am Freitagabend hatte die Polizei mitgeteilt, dass die Täter dem jüngeren Mädchen unter anderem ins Gesicht getreten hätten. Bei den Angreifern solle es sich um bis zu acht Personen aus einer Gruppe von insgesamt 20 Jugendlichen gehandelt haben. Als der Vater der beiden Mädchen die Jugendlichen zur Rede stellte, sei auch er angegriffen worden. Die aktuellen Ermittlungen können diesen Tathergang nun nicht bestätigen. Nach der Freischaltung eines Hinweisportals durch die Kriminalpolizei hatten sich Zeugen und Anwohner mit Hinweisen sowie Foto- und Videoaufnahmen gemeldet. In der jüngsten Verlautbarung des Polizeipräsidiums Rostock heißt es am Montagabend: "Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat das achtjährige Mädchen keine körperlichen Verletzungen erlitten, die auf die in der Erstmeldung geschilderte Tathandlung hindeuten."

Mit ausgestrecktem Bein den Weg versperrt

Stattdessen wird nun folgendes Szenario beschrieben: Die Achtjährige wollte mit ihrem Roller an einem Jugendlichen vorbei fahren. Dieser habe dem Mädchen mit ausgestrecktem Bein den Weg versperrt und sie dabei mit der Fußspitze getroffen. Zu diesem Zeitpunkt habe sich eine größere Gruppe Jugendlicher in dem Bereich aufgehalten. In der Meldung der Polizei heißt es weiter, dass sich die Kinder daraufhin verängstigt und weinend an ihre Eltern gewandt hätten. Als diese die Jugendlichen zur Rede stellen wollten, sei es zu einer verbalen und auch körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei seien auch fremdenfeindliche Äußerungen gefallen. Videosequenzen dieser Auseinandersetzung wurden bereits in den sozialen Medien geteilt.

Protestkundgebung auf dem Sportplatz

Bevor dieser neue Ermittlungsstand veröffentlicht wurde, fanden sich in Grevesmühlen mehr als 200 Menschen zu einer Protestkundgebung zusammen. Auf dem Sportplatz hatten Vereinsmitglieder und Anwohner ein Transparent enthüllt. "Gegen Gewalt" stand unter anderem darauf. Diese Aktion solle ein Zeichen setzen, dass die Grevesmühlener Gewalt und Fremdenhass ablehnten, hieß es seitens des Sportvereins. Der Bruder der beiden angegriffenen Mädchen spielt Fußball bei Einheit Grevesmühlen. Der Vorfall mit den beiden ghanaischen Mädchen hatte sich am Freitagabend auf dem Heimweg vom Sport ereignet.