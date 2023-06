OB-Wahl Schwerin: CDU noch ohne Wahlempfehlung Stand: 05.06.2023 12:15 Uhr Die Oberbürgermeisterwahl in Schwerin geht in die zweite Runde: Am 18. Juni konkurrieren die beiden Gewinner des ersten Durchgangs, Rico Badenschier (SPD) und Leif-Erik Holm (AfD), in einer Stichwahl.

Eine Kandidatin und fünf Kandidaten hatten sich beworben - die absolute Mehrheit erreicht davon im ersten Wahlgang am Sonntag aber niemand. Die meisten Stimmen gingen mit 42 Prozent an Amtsinhaber Rico Badenschier von der SPD. Auf dem zweiten Platz landete der AfD-Politiker Leif-Erik Holm mit 27,4 Prozent. Das Ergebnis sei keine Überraschung, sagte der Rostocker Politikwissenschaftler Wolfgang Muno bei NDR MV Live. Eine Oberbürgermeisterwahl sei immer eine Personenwahl und die bekanntesten Kandidaten seien gewählt worden.

Politikwissenschaftler sieht gute Chancen für Badenschier

Für Badenschier geht es darum, seinen Vorsprung von bislang knapp 15 Prozentpunkten auszubauen. Laut Muno ist das für den Amtsinhaber kein Problem, die Stimmen der Grünen- und Linken-Wähler seien ihm sicher, allein dadurch könne er die Mehrheit erreichen. Badenschier könne sich zurecht als Gewinner betrachten. Holm muss dementsprechend noch kräftig aufholen. Bis zur Stichwahl am 18. Juni wollen beide ihren Wahlkampf noch einmal verstärken. Dabei geht es auch darum, die Anhänger der ausgeschiedenen Kandidaten zu überzeugen. Amtsinhaber Badenschier hofft auf Unterstützung: "Erwarten ist da - glaube ich - zu viel gesagt, aber ich werde auf die anderen Parteien und Wählergruppen zugehen, auf die Vorstände der Parteien und Wählergruppen, um sie zu überzeugen und zu bitten, auch eine Wahlempfehlung auszusprechen."

Grüne und Linke unterstützen Badenschier

Der parteilose Kandidat Thomas Tweer, der mit Unterstützung von CDU, FDP und Unabhängigen Bürgern angetreten war, sprach von einem "ganz schwierigen Ergebnis für Schwerin". Er wolle alles tun, um Holm als Oberbürgermeister zu verhindern. Der CDU-Kreisvorstand will am Montagabend das Ergebnis des ersten Wahlgangs auswerten. Ob dabei eine Empfehlung zur Stimmabgabe für einen der beiden Kandidaten in der Stichwahl am 18. Juni abgegeben wird, ließ Kreisgeschäftsführer Ingo Freund am Morgen offen. Freund zeigte sich überrascht vom deutlichen Vorsprung des früheren Radiomoderators und heutigen AfD-Landesvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Holm. Dass man den Einzug in eine Stichwahl verfehle, damit müsse man immer rechnen, sagte Freund am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Aber dass der Unterschied zu Tweer so groß ausgefallen ist, sei überraschend.

Während Linke und Grüne ihren Wählern schon Badenschier empfohlen haben, will der AfD-Bewerber Holm, wie er sagte, den Kampf "einer gegen alle" aufnehmen. "Ich hoffe, dass die Bürger, die bisher andere Kandidaten gewählt haben, sich das noch einmal genau anschauen, und jetzt vergleichen", sagte Holm dem NDR.

Experte warnt vor "geschicktem Demagogen" Holm

Die SPD-Landesvorsitzende, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, sagte, es sei jetzt wichtig, dass alle Demokraten zusammenstehen und bei der Stichwahl ein deutliches Signal für Schwerin und gegen die AfD setzen. Muno sieht Holm als einen geschickten Demagogen, der sich auf Selbstdarstellung versteht und "in Bierzelten den extrem rechten Rand abholt, wenn er gegen Ausländer hetzt oder die Kriminalität in den Vordergrund stellt und hier Ängste schürt", sagte der Politikwissenschaftler. Holms Einzug in die Stichwahl hat inzwischen auch das Internationale Auschwitz Komitee alarmiert. "Für Überlebende des Holocaust ist das Erstarken der AfD in Deutschland auch im Zusammenhang der Popularisierung rechtsextremer Hasswelten in Europa eine besondere Herausforderung", kommentierte dessen Exekutiv-Vizepräsident, Christoph Heubner, den Ausgang der Wahl. Heubner hofft, dass die CDU in der Stichwahl Badenschier unterstützt. "Alles andere wäre ein fatales Signal der Unglaubwürdigkeit und des weiteren Erstarkens der AfD", sagte Heubner.

Geringere Beteiligung bei Stichwahl erwartet

Die Wahlbeteilgung im ersten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl in Schwerin lag bei 50,6 Prozent. Muno erwartet bei der kommenden Stichwahl eine noch geringere Beteiligung, das sei bisher bei Stichwahlen "immer so gewesen". Die Stadt Schwerin hat bereits mitgeteilt, dass die Briefwähler des ersten Wahlgangs automatisch neue Briefwahlunterlagen bekommen - ein neuer Antrag ist nicht nötig.

