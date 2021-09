Norddeutscher Lehrertag im Zeichen der Vielfalt in der Schule

Stand: 11.09.2021 07:11 Uhr

In Rostock kommen heute gut 300 Lehrkräfte aus acht Bundesländern sowie Bildungsexperten und -politiker zusammen. Der Norddeutsche Lehrertag des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) dreht sich in diesem Jahr um das Thema "Vielfalt" an den Schulen und für das Lernen.