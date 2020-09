Stand: 09.09.2020 07:37 Uhr - NDR 1 Radio MV

Nord Stream 2: Vorpommern-Kommunen wollen Weiterbau

Die umstrittene Erdgaspipeline Nord Stream 2 bleibt weiter in der Diskussion. Nun fordern auch die Bürgermeister von Sassnitz und Lubmin, die Pipeline von Russland nach Deutschland fertigzustellen. Die beiden Bürgermeister Frank Kracht (Sassnitz/parteilos) und Axel Vogt (Lubmin/CDU) meinen, das Projekt dürfe nicht auf der Zielgeraden stehenbleiben. Noch fehlen gut 150 der insgesamt 2.360 Kilometer langen beiden Stränge der Pipeline, die künftig bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Gas jährlich liefern soll.

Nord Stream 1 bringt viel Gewerbesteuern

"Die Stimmung ist pro Nord Stream 2", sagt Vogt. Die Vergangenheit präge das Bild. "Die Nähe zu Russland ist noch bei vielen Menschen da." Beim Bau des in den 1970er-Jahren in Betrieb genommenen Lubminer Atomkraftwerks sei viel russisches Fachpersonal in der Region gewesen, deren Kinder gingen auf die gleichen Schulen. Laut Vogt machen die Gewerbesteuern der 2011 in Betrieb gegangenen alten Pipeline Nord Stream 1 in Höhe von 1 bis 1,5 Millionen Euro jährlich rund 20 Prozent der gesamten Gewerbesteuer-Einnahmen aus.

"Der Amerikaner war immer der Böse"

Auch die Chefin des Hotels Seebrücke in der 2.000-Einwohner-Gemeinde Lubmin, Andrea Moritz, kennt dieses Stimmungsbild und die Sympathien bei Teilen der Bevölkerung. "Kindheitsbedingt gibt es eine Art Urvertrauen, wir hatten alle Brieffreundschaften und russische Lieder gelernt." Der sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow sei von allen angehimmelt worden. "In all unseren Filmen war der Amerikaner immer der Böse", erinnert sich Moritz.

Noch immer liegen Rohre in Mukran

Sassnitz und Lubmin sind besonders betroffen. Im Hafen von Sassnitz-Mukran werden die Rohre für die Pipeline mit Beton ummantelt. Dort liegen noch immer mehr als 1.000 Rohre. Das blockiere viel Lagerfläche, die im Hafen für andere Waren gebraucht wird, hieß es. In Lubmin soll die Pipeline anlanden und das Gas von dort verteilt werden.

Daten zur Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 Gesamtinvestitionen: ca. 8 bis 10 Milliarden Euro

Bauzeit: 2018 bis 2020 (geplant) Länge: ca. 1.230 Kilometer (weitgehend parallel zu den bestehenden Leitungen)

Ausgangspunkt: Narwa-Bucht bei Ust-Luga an der russischen Ostseeküste

Endpunkt: Lubmin bei Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern

Betreiber: Nord Stream 2 AG

Kapazität: Durch die zwei Röhren können bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas im Jahr geliefert werden

Die Pipeline liegt größtenteils auf dem Meeresboden auf, 200.000 betonummantelte Rohre (jedes 24 Tonnen schwer) werden verlegt. In Flachwasserbereichen, wie dem Greifswalder Bodden, sind die Rohre eingegraben.

Schwesig: Nord Stream 2 nicht in Frage stellen

Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte sich bereits am Dienstag für die Fertigstellung von Nord Stream 2 ausgesprochen. Die Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny sollte aus Sicht von Schwesig nicht dazu benutzt werden, Nord Stream 2 infrage zu stellen.

