Stand: 27.07.2022 15:15 Uhr Ducherow: Schloss wird saniert

Seit 25 Jahren liegt das Schloss Ducherow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) schon im Dornröschenschlaf. Jetzt soll das Gutshaus aus der Mitte des 18. Jahrhunderts wiederbelebt werden. Dafür muss das Schloss erst einmal vor weiterem Verfall gesichert und die Parkanlage wieder in Form gebracht werden. Der verwilderte Park und das maroden Schloss soll eine Mitte für Ducherow werden, so der neue Schlossbesitzer aus Ducherow. Ein Konzept ist derzeit in Arbeit. Damit die Sanierung von Park und Schloss gelingt, gründet sich derzeit auch ein Förderverein. | 27.07.2022 15:15