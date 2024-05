Großbrand in Techentin: Feuer zerstört Dachstuhl von Mehrfamilienhaus Stand: 09.05.2024 06:45 Uhr In Techentin kam es am Abend zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Mittwochabend am Brandort in Techentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eintrafen, stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits in Flammen. Die 13 Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. 75 Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren aus Neustadt-Glewe, Ludwigslust, Kummer, Hornkarten und Grabow waren mit 15 Fahrzeugen vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Morgen.

Kriminalpolizei ermittelt

Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 800.000 Euro. Die genaue Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt aber wegen des Verdachts der besonders schweren Brandstiftung.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.05.2024 | 07:00 Uhr