Stand: 26.07.2022 16:00 Uhr Neubrandenburg: Frau um 56.000 Euro betrogen - Polizei warnt vor Schockanrufen

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern warnt erneut vor sogenannten Schockanrufen. Am Montag erlangten Betrüger in Neubrandenburg mit der Masche Bargeld und Goldbarren im Gesamtwert von 56.000 Euro. Laut Polizei hatte ein Unbekannter der 58-jährigen Geschädigten telefonisch mitgeteilt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und sie nur gegen Zahlung einer Kaution frei komme. | 26.07.2022 16:00