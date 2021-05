Neustrelitz: Andreas Grund bleibt Bürgermeister der Stadt

Stand: 02.05.2021 20:18 Uhr

Andreas Grund kann seine Amtszeit als Bürgermeister in Neustrelitz fortsetzen. Der 60-Jährige setzte sich am Sonntag in einer Stichwahl gegen seine Herausforderin Angelika Groh durch.