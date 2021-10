Stand: 08.10.2021 12:46 Uhr Neustadt-Glewe: Schlägerei in Discount-Markt

Ein Streit zwischen zwei Männern in einem Discounter in Neustadt-Glewe (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist am Donnerstagabend in einer Schlägerei geendet. Laut Polizei waren ein 31-Jähriger und ein 37-Jähriger aneinander geraten. Dabei habe der Ältere den jüngeren verbal bedroht. Bei der Auseinandersetzung erlitt der 31-Jährige eine Kopfverletzung, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der 37- Jährige flüchtete. Die Polizei stellte im Discounter eine Axt sicher, die der Geflüchtete mit sich geführt haben soll. Die Axt sei aber nicht bei dem Streit eingesetzt worden. | 08.10.2021 12:43

