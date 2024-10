Neues Wolfsrudel in MV: Zahl der Wölfe steigt Stand: 15.10.2024 05:06 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern hat sich ein neues Wolfs-Rudel angesiedelt. Laut Umweltministerium lebt es in der Region Stern Buchholz bei Schwerin.

von Franziska Drewes

Experten haben Fotofallen-Bilder aus der Region ausgewertet. Diese zeigen zwei Altwölfe, also die Elterntiere, und wahrscheinlich sieben Welpen. In der Karte zu den bestätigten Wolfsvorkommen hierzulande ist der Status für Stern Buchholz noch als unklar eingetragen. Eine Sprecherin des Umweltministeriums bestätigte aber NDR 1 Radio MV, dass es sich um ein neues Rudel handelt. Demnach leben nun nachweislich 19 Rudel in Mecklenburg-Vorpommern.

Etwa 180 Wölfe in MV

Insgesamt wird die Zahl der Wölfe in Mecklenburg-Vorpommern auf bis zu 180 Tiere geschätzt. Noch gilt der Wolf als streng geschützte Art, auf EU-Ebene wird gerade darüber diskutiert, diesen strengen Schutzstatus herabzustufen. Weidetierhalter sprechen sich immer wieder dafür aus, den Wolf in seinem Bestand zu regulieren. Sie verweisen auf die zunehmende Zahl an getöteten oder verletzten Schafen, Rindern oder Pferden, auch in Mecklenburg-Vorpommern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.10.2024 | 05:30 Uhr