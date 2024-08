Umweltministerium nennt Zahlen: Bis zu 180 Wölfe leben in MV Stand: 29.08.2024 17:40 Uhr Das Umweltministerium in Schwerin hat heute frische Zahlen zum Wolfsbestand in Mecklenburg-Vorpommern veröffentlicht. Demnach sind in den heimischen Wäldern zwischen 150 und 180 Wölfe zu Hause.

Die Bestandsanalyse des Wolfsjahres 2023/24 hat ergeben, dass zur Zeit nachweislich 18 Rudel, sechs Paare und drei Einzelwölfe in MV unterwegs sind. Insgesamt 77 Welpen wurden bestätigt. Die Experten schätzen, dass es hierzulande inzwischen etwa 150 bis 180 Wölfe gibt. Was die Zahlen offenbar auch zeigen: zwei registrierte Rudel sind spurlos verschwunden. In Grabow und in Neu Kaliß (beide Ortschaften liegen im Landkreis Ludwigslust-Parchim) wurden die Vierbeiner nicht mehr gesichtet. Die Experten gehen davon aus, dass sie illegal getötet wurden.

Backhaus: Illegale Tötung von Wölfen ist strafbar

Umweltminister Till Backhaus (SPD) wies in diesem Zusammenhang explizit darauf hin, dass es sich gegebenenfalls um eine Straftat handele, die mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden könne. Tatsächlich werden laut Umweltministerium gerade mehrere Anzeigen gegen Unbekannt juristisch bearbeitet. Darüber hinaus forderte Backhaus Bund und EU eindringlich auf, endlich zu handeln. Der Wolf habe hierzulande einen guten Erhaltungszustand erreicht. Sein Bestand müsse nun dringend reguliert werden, auch um die Nutztiere zu schützen. Allein in diesem Jahr wurden in MV 170 Tiere durch Wölfe getötet oder verletzt.

