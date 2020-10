Stand: 29.10.2020 15:30 Uhr Neuer Terminal für Auto-Export entsteht im Rostocker Hafen

Im Rostocker Überseehafen wird in den kommenden Monaten ein neuer Terminal für den rollenden Verkehr geschaffen. Einer Mitteilung des Hafens zufolge will das Logistik-Unternehmen Autolink Germany den Platz künftig als Drehscheibe unter anderem für die Automobil-Produktion in Richtung Osten nutzen.

Fertigstellung Mitte 2021

Die fast 80 Fußballfelder große Fläche in der Nähe des Fähr- und RoRo-Terminals ist laut Hafengeschäftsführer Gernot Tesch nach ihrer Fertigstellung Mitte 2021 komplett ans Schienen-Netz der Deutschen Bahn angeschlossen und auch straßenseitig über eine eigene Zufahrt zu erreichen. Die auf Auto-Transporte per Lkw und Schiene spezialisierte Autolink Germany GmbH hatte sich per Ausschreibung als Betreiber des Terminals beworben und jüngst den Zuschlag erhalten. Autolink wickelt bereits über Niederlassungen in Norwegen, Schweden, Finnland, Estland und Lettland Fahrzeugtransporte für diverse Autohersteller über die Ostsee ab. Rostock soll laut Geschäftsführer Arnd Brockmüller der erste deutsche Autolink-Terminal für Verkehre in Richtung Nord- und Osteuropa werden.

