Neue Marine-Korvette in Wolgast auf Kiel gelegt Stand: 06.10.2020 14:23 Uhr Auf der Wolgaster Peene-Werft ist eine weitere Korvette für die Deutsche Marine auf Kiel gelegt worden. Nach Fertigstellung wird die "Karlsruhe" beim 1. Korvettengeschwader in Rostock-Warnemünde stationiert.

Auf der Peene-Werft in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist die achte Korvette der Braunschweig-Klasse K130 auf Kiel gelegt worden. Das bei Fertigstellung rund 90 Meter lange Schiff wird den Namen "Karlsruhe" tragen, wie die Deutsche Marine am Dienstag mitteilte. Die "Karlsruhe" gehört zum zweiten Baulos für fünf weitere Korvetten, deren Bau 2017 in Auftrag gegeben worden war.

Städte übernehmen Patenschaften

Die Marine hatte bereits fünf Korvetten der Klasse 130 bauen lassen, die in Warnemünde stationiert sind. Die fünf neuen Schiffe werden ebenfalls an der Warnow stationiert. Die Korvetten der Braunschweig-Klasse sind nach Marineangaben auf dem neuesten Stand der Technik. Die Kosten für die fünf Schiffe liegen bei rund zwei Milliarden Euro - allerdings ohne Waffensysteme.

Die geplanten fünf neuen Korvetten erhalten die Namen "Köln", "Emden", "Karlsruhe", "Augsburg" und "Lübeck". Die gleichnamigen Städte übernehmen damit auch die Patenschaften für die Korvetten.

Hinterschiffe werden in Wolgast gefertigt

Für den Bau der Schiffe ist die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) K130 zuständig. Sie besteht aus der Lürssen-Werft, ThyssenKrupp Marine Systems und German Naval Yards in Kiel. Zwei Vorschiffe werden auf der Lürssen-Werft in Bremen, drei am Kieler Standort der German Naval Yards gefertigt und vorausgerüstet. Die Fertigung der fünf Hinterschiffe erfolgt auf der Wolgaster Peene-Werft. Den Zusammenschluss von Vor- und Hinterschiff übernimmt die Lürssen-Tochter Blohm+Voss. Mit dem Auftrag würden Werft- und Zulieferbetriebe ausgelastet und Industriearbeitsplätze gesichert, sagte ein Sprecher von Lürssen.

