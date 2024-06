Neue Landstromanlage im Stralsunder Hafen Stand: 14.06.2024 14:31 Uhr Im Stralsunder Hafen ist eine neue Landstromanlage eingeweiht worden. Damit sollen künftig vor allem Passagierschiffe versorgt werden. Das Projekt hat etwa 200.000 Euro gekostet.

Am frühen Freitagnachmittag ist im Stralsunder Hafen eine neue Landstromanlage eingeweiht. Damit stehen künftig insgesamt vier Starkstromanlagen auf der nördlichen Hafeninsel zur Verfügung. Bisher mussten Schiffe hier ihre Dieselmotoren laufen lassen, um Strom an Bord zu haben. Mit der neuen Landstromanlage können Schiffe nun mit Ökostrom der Stralsunder Stadtwerke versorgt werden. Damit will die Stadt den Motorenlärm und die Umweltverschmutzung im Hafen reduzieren.

Über 18.000 Touristen durch Kreuzfahrtschiffe in Stralsund

Insgesamt hat das Projekt etwa 200.000 Euro gekostet. Finanziert wurde es vom Seehafen sowie einer Tochtergesellschaft der Stadtwerke Stralsund. Mit der neuen Anlage möchte die Stadt den Kreuzfahrttourismus stärken. Vergangenes Jahr legten 139 Flusskreuzfahrtschiffe im Stralsunder Seehafen an und brachten mehr als 18.000 Touristen in die Stadt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.06.2024 | 14:00 Uhr