Neubrandenburg: Nach Tod eines Babys Ermittlungen gegen Vater Stand: 16.01.2024 10:16 Uhr Nach dem Tod eines Babys in Neubrandenburg hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen den Vater eingeleitet. Dabei geht es um Körperverletzung mit Todesfolge, so die Staatsanwaltschaft.

Der 29-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen. "Im Laufe der zur Todesursache aufgenommenen Ermittlungen hat sich gegen den 29-jährigen Vater des Kindes der dringende Tatverdacht der Körperverletzung mit Todesfolge ergeben", sagte Oberstaatsanwältin Beatrix Heuer. Die Staatsanwaltschaft werde noch am Dienstag den Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen den Beschuldigten beim zuständigen Amtsgericht stellen.

Säugling vergangene Woche in Klinik gebracht

Der zwei Monate alte Säugling war am Wochenende im Krankenhaus Neubrandenburg gestorben, nachdem er in der vergangenen Woche auf ärztliche Anordnung in der Klinik aufgenommen wurde. Daraufhin war die Staatsanwaltschaft von Amts wegen aktiv geworden, so eine Sprecherin der Behörde. Es habe Anzeichen von Fremdverschulden gegeben, woraufhin eine Obduktion angeordnet wurde.

