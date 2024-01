Stand: 15.01.2024 14:46 Uhr Neubrandenburg: Ermittlungen nach Tod von zwei Monate altem Baby

In Neubrandenburg ist am vergangenen Wochenende ein zwei Monate altes Baby gestorben. Wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft mitteilte, werde in dem Fall nun ermittelt. Der Säugling war in der vergangenen Woche auf ärztliche Anordnung in das Klinikum der Stadt eingewiesen worden. Am Sonntag starb das Kind. Weil die Hintergründe des Todes unklar sind und ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden könne, hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Eine Obduktion soll nun die Todesursache klären. Wann die Ergebnisse dazu vorliegen, könne die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg noch nicht sagen. Erst danach werde entschieden, ob in dem Fall weiter ermittelt wird.

