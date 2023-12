Stand: 11.12.2023 16:05 Uhr Neubrandenburg: Frau nach Unfall mit Bus lebensgefährlich verletzt

Eine 57-jährige Frau ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Neubrandenburger Oststadt lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei übersah ein Busfahrer die Fußgängerin beim Abbiegen. In der Folge stieß er mit der Frau zusammen, die stürzte und unter den Bus geriet. Die 57-Jährige wurde in das Krankenhaus Neubrandenburg gebracht. Der Busfahrer erlitt einen leichten Schock. Die gesamte Kreuzung Robert-Koch-Straße/Ziolkowskistraße musste vorübergehend voll gesperrt werden. Der genaue Unfallhergang ist weiterhin unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

