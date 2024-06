Wahlen in MV: 1,35 Millionen Stimmberechtigte sind aufgerufen Stand: 08.06.2024 17:00 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern werden am Sonntag neue Kommunalparlamente gewählt. Die Wählerinnen und Wähler können ihre Stimme auch bei der Wahl für das Europa-Parlament abgeben.

Parallel zur Europawahl finden in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag Kommunalwahlen statt. Rund 1,35 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, die Vergabe der 520 Sitze in den sechs Kreistagen und den beiden kreisfreien Städten des Bundeslandes neu zu bestimmen. Um 8 Uhr öffnen die Wahllokale. Außerdem werden nach Angaben der Landeswahlleitung in 722 Gemeinden die Gemeindevertretungen gewählt, wo insgesamt rund 6.300 Mandate zu vergeben sind. Weiterhin stehen in 483 Gemeinden die Posten der Bürgermeisterin beziehungsweise des Bürgermeisters zur Disposition.

Weitere Informationen MV wählt: Europawahl und Kommunalwahlen 2024 Am 9. Juni wird gewählt. Hier gibt es Erklärungen, Wissenswertes und alle Nachrichten rund um die Wahlen. mehr

Sondersituation in Neubrandenburg

In Neubrandenburg verläuft der Wahltag anders als gewohnt. Weil im Wahlbezirk 1 im Mai fehlerhaft bedruckte Stimmzettel an Briefwähler ausgegeben wurden, findet dort die Wahl der Stadtvertretung erst am 14. Juli statt. Für den Kreistag und für die Europawahl müssen die Wählerinnen und Wähler des Bezirks 1 aber bereits am Sonntag ihre Stimme abgeben.

Jede dritte Stimme in den Gemeinden für Wählergruppen

Aus den Kommunalwahlen 2019 war auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte die CDU mit 25,4 Prozent der Stimmen als stärkste Kraft hervorgegangen. Es folgten Die Linke (16,3), die SPD (15,4), die AfD (14,0) die Grünen (10,3) und die FDP (4,3). Sonstige Parteien und Wählergruppen kamen zusammen auf 14,4 Prozent der Stimmen.

In den Gemeinden wurden - insgesamt gesehen - vor fünf Jahren ebenfalls die CDU, Die Linke und die SPD zu den drei wichtigsten kommunalpolitischen Parteien gewählt. Allerdings erreichten Wählergruppen auf Gemeindeebene einen Anteil von 31,3 Prozent der Stimmen.

Eine Stimme bei der Europawahl

Bei der Wahl zum Europaparlament haben landesweit alle Wählerinnen und Wähler in Mecklenburg-Vorpommern eine Stimme. Sie können auf dem landesweit einheitlichen Stimmzettel ihr Kreuz bei einer der 34 Parteien beziehungsweise Gruppierungen machen. Bei der Europawahl 2019 erhielt die CDU 24,5 Prozent der Stimmen. Die AfD erzielte 17,7 Prozent, die SPD 15,6 Prozent, die Linke 13.9 Prozent, die Grünen 10,8 Prozent und die FDP 3,9 Prozent der Stimmen.

Aktuell die AfD mit großem Zuspruch

Zur aktuellen politischen Stimmung in Mecklenburg-Vorpommern lässt sich aus einer Umfrage eine Tendenz ablesen, die im Mai im Auftrag des NDR durchgeführt wurde. Vier Wochen vor der Kommunal- und Europawahl war auf Landesebene die AfD die Partei mit dem größten Zuspruch. Mit 26 Prozent lag sie bei der Sonntagsfrage vor SPD und CDU, die jeweils auf 21 Prozent kamen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erreichte 10 Prozent, die Grünen 8 Prozent und Die Linke 5 Prozent. Die FDP blieb unter 5 Prozent.

Hier finden Sie am Wahlabend oder in der Nacht die vorläufigen Endergebnisse der Gemeinde- und Stadtvertretungswahlen, der Kreistagswahlen sowie der Bürgermeisterwahlen aller Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern mit mehr als 2.000 Einwohnern:

Kommunalwahl 2024 - Ergebnisse finden Suche nach PLZ oder Ortsname Liste aller Gemeinden und Kreise

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 08.06.2024 | 19:30 Uhr