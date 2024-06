Albino-Känguru Abigail ist raus aus dem Beutel Stand: 08.06.2024 16:35 Uhr Das Bennettkänguru Abigail ist eine Seltenheit im Vogelpark Marlow. Denn das junge Weibchen ist ein Albino, hat also weißes Fell und rote Augen. Das kommt bei 10.000 Geburten nur etwa einmal vor.

von Denis Mollenhauer

Tierpflegerin Lena Prieß verteilt das Futter auf dem Boden des Geheges der Bennettkängurus. Schnell kommen viele der Tiere und fangen an zu fressen. Ein kleines Känguru sitzt abseits in den Büschen und beäugt das Ganze. Es hat weißes Fell und rote Augen, der Name des Känguru-Weibchens: Abigail.

Das schüchternste Tier des Nachwuchses

"Das ist ihr Lieblingsplatz", verrät die Tierpflegerin. Abigail wurde vor rund zehn Monaten geboren und ist eines von insgesamt fünf Jungtieren im Vogelpark Marlow (Landkreis Vorpommern-Rügen). Sie sei, auch wenn sie eines der größten Jungtiere ist, noch diejenige, die am meisten versucht, in den Beutel ihrer Mutter zu kommen, so Prieß. Das lasse die Mutter allerdings nicht mehr zu, lediglich zum Trinken dürfe Abigail an den Beutel. Prieß ist optimistisch, dass Abigail von den erwachsenen Tieren lernen und mutiger werden wird.

Akzeptanz in der Gruppe

Abigail lebt zusammen mit den anderen vier Jungtieren und den zwölf erwachsenen Bennettkängurus im Gehege. "Sie wird von den anderen behandelt, wie die anderen Kängurus", sagt Prieß. Zurzeit seien spielerische Kämpfe an der Tagesordnung. "Dann halten sie sich fest und versuchen gegeneinander zu springen. Aber alles ganz harmlos und vorsichtig", führt die Tierpflegerin weiter aus. Sie würden aber auch dicht nebeneinander liegen und kuscheln. Abi sei da komplett mit drin, so Prieß weiter.

Genetische Mutation Albinismus

Abigails Körper fehlt der Farbstoff Melanin, deswegen sind Haut und Fell weiß. Die Augen wirken rot, weil auch in der Iris die Farbpigmente fehlen und so die Gefäße hindurchscheinen. Es könne passieren, dass Albinos schlechter sehen und schlechter hören können, vielleicht auch mit den Beinen oder Muskulatur Probleme haben, erklärt die Tierpflegerin. Albinismus ist eine Seltenheit und kommt bei Tieren nur etwa einmal bei 10.000 Geburten vor.

Nicht das erste Albino-Känguru in Marlow

Abigail ist das zweite Albino-Känguru im Vogelpark. 2011 wurde das Känguru-Weibchen Alberta in Marlow geboren, welches auch selbst Nachwuchs bekommen hat. Alberta wurde etwa zehn Jahre alt, ist mittlerweile allerdings verstorben. Bennettkängurus können bis zu 15 Jahre alt werden.

