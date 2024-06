Fünf Schulen aus MV mit Ehrenamtspreis des Landes ausgezeichnet Stand: 08.06.2024 18:00 Uhr Schülerinnen und Schüler von fünf Schulen in Mecklenburg-Vorpommern sind mit dem Ehrenamtspreis MV ausgezeichnet worden. In diesem Jahr stand schulisches Engagement im Fokus.

In Güstrow haben Jugendliche von fünf Schulen in Mecklenburg-Vorpommern Pokale und Preisgelder entgegengenommen. Sie wurden mit dem Ehrenamtspreis Mecklenburg-Vorpommerns ausgezeichnet, weil sie mit ihren Projekten soziale Verantwortung übernommen und sich für das Gemeinwohl eingesetzt haben. Die Kinder und Jugendlichen hätten gezeigt, dass das auch schon in jungen Jahren möglich ist, sagte Adriana Lettrari aus dem Vorstand der Ehrenamtsstiftung.

Engagement an Schulen im Fokus

Sonst werden Vereine mit dem Preis geehrt, in diesem Jahr waren es Schulprojekte. "Lernen durch Engagement macht Schule" war das Motto der "Sonderausgabe" des Ehrenamtspreises. 23 Schulen hatten sich beworben. Die ausgezeichneten Projekte bekommen ein Preisgeld von 3.000 Euro. Als Sonderpreis warten eine Reise nach Berlin mit Besuch der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern und des Bundesrates.

Verschiedene Projekte aus ganz MV

Es waren recht unterschiedliche Ideen, die die Schülerinnen und Schüler umgesetzt haben. Grundschüler aus Waren haben zum Beispiel ein Märchenbuch für sehbeeinträchtigte Kinder entwickelt. Dazu haben sie sich ein eigenes Märchen ausgedacht. Andere Schulen - eine aus Burg Sargard und eine aus Malchin - haben sich generationsübergreifend engagiert, indem sie Senioren besuchten, mit ihnen bastelten und selbst ausgedachte Spiele ausprobiert haben. In einem weiteren Projekt haben Abiturienten aus Schwerin naturwissenschaftliche Experimente für Hortkinder entwickelt.

Der Sonderpreis ging an die Warbelschule in Gnoien. Die Schüler der 9. Klasse haben sich mit leerstehenden Häusern in der Stadt beschäftigt - sogenannten Lost Places. Daraus entstand eine Ausstellung.

