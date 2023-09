Neu Kaliß: Landeserntedankfest mit Seniorennachmittag gestartet Stand: 29.09.2023 16:22 Uhr In der Gemeinde Neu Kaliß hat das Landeserntedankfest begonnen. Über das kommende Wochenende sind dort zahlreiche Veranstaltungen geplant, darunter ein Festumzug, ein Bauernmarkt und ein Gottesdienst.

In Neu Kaliß im Landkreis Ludwigslust-Parchim findet an diesem Wochenende das 32. Landeserntedankfest statt. Zum Auftakt stand ein Seniorennachmittag auf dem Programm: mit Kaffee und Kuchen sowie Musik von dem Ensemble "Grabower Blasmusik" und den "Korl-Boi's" gespielt wird. Im Anschluss an den Seniorennachmittag findet um 18.30 Uhr ein Laternenumzug für Kinder statt.

Sonnabend: Kinderfest und Ernteball

Im Vorfeld des Ernteballs steht am Sonnabend ein Kinderfest auf der Tagesordnung. Ab 11 können sich die jüngeren Besucher dort etwa in Hüpfburgen, beim Ponyreiten oder auch beim Kinderschminken auslassen. Der Ernteball im Anschluss ab 19 Uhr wird von der Partyband "Das Fiasko" begleitet. NDR 1 Radio MV Moderator Nils Söhrens wird den Tanzabend moderieren.

Sonntag: Gottesdienst und Festumzug

Am Sonntag erreicht das Landeserntedankfest seinen Höhepunkt: In der Johanneskirche beginnt um 10 Uhr der ökumenische Festgottesdienst. Danach fahren ab 11 Uhr geschmückte Erntewagen durch die Gemeinde bis zum Festplatz, wo Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ein Grußwort halten soll. Ralf Markert von NDR 1 Radio MV wird den Festumzug moderieren. Am gesamten Wochenende erwartet Besucher ein reges Treiben mit einem Bauern- und Handwerksmarkt, Gastronomie und allerlei Angeboten für Kinder.

Tessin sagte Ausrichtung ab

Ursprünglich sollte Tessin das Landeserntedankfest ausrichten, die Stadt im Landkreis Rostock machte im Mai jedoch einen Rückzieher. Der personelle und organisatorische Aufwand sei zu groß. Außerdem gebe es Sicherheitsbedenken aufgrund der Lage des Festgeländes im Bereich einer stillgelegten Zuckerfabrik.

