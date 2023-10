15.000 Besucher beim Landeserntedankfest in Neu Kaliß Stand: 02.10.2023 05:57 Uhr In der Gemeinde Neu Kaliß (Ludwigslust-Parchim) hat in diesem Jahr das Landeserntedankfest stattgefunden. Insgesamt zählte die Gemeinde über die drei Veranstaltungstage rund 15.000 Besucher.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern anlässlich des Erntedankfestes als leistungsfähig und modern gelobt. Gemeinsam mit der Ernährungswirtschaft erbringe sie einen erheblichen Teil der Wirtschaftsleistung im Land, sagte die Schwesig am Sonntag in Neu Kaliß. Während der Feierlichkeiten am Sonntag verkündete Minister Till Backhaus (SPD), dass im kommenden Jahr das Landeserntedankfest traditionell von Mecklenburg nach Vorpommern übergeben werde. 2024 ist Stralsund Gastgeber des Landeserntedankfestes in Mecklenburg-Vorpommern.

Schönste Erntekrone ausgezeichnet

Der letzte Tag des Landeserntedankfestes hatte mit einem Festgottesdienst in der Johanneskirche in Neu Kaliß mit Bischof Tilman Jeremias begonnen. Im Anschluss zogen fast 100 dekorierte Erntewagen und Vereinsgruppen aus ganz Mecklenburg-Vorpommern von der Kirche bis zum Festplatz. Am Nachmittag wurden dann die schönste Erntekrone und der schönste Erntewagen ausgezeichnet.

Seniorennachmittag, Kinderfest und Ernteball

Die Feierlichkeiten zum 32. Landeserntedankfest waren am Freitag mit einem Seniorennachmittag und einem Laternenumzug für Kinder gestartet. Weiter ging es am Sonnabend mit einen Kinderfest, bei dem sich die jüngeren Besucher in Hüpfburgen, beim Ponyreiten oder auch beim Kinderschminken auslassen konnten, und dem Ernteball am Abend. NDR 1 Radio MV Moderator Nils Söhrens moderierte den Tanzabend.

Tessin sagte Ausrichtung ab

Ursprünglich sollte Tessin das Landeserntedankfest ausrichten, die Stadt im Landkreis Rostock machte im Mai jedoch einen Rückzieher. Der personelle und organisatorische Aufwand sei zu groß. Außerdem gebe es Sicherheitsbedenken aufgrund der Lage des Festgeländes im Bereich einer stillgelegten Zuckerfabrik.

