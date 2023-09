Stand: 29.09.2023 06:06 Uhr Neu Kaliß: Landeserntedankfest beginnt mit Seniorennachmittag

In Neu Kaliß im (Ludwigslust-Parchim) startet heute das 32. Landeserntedankfest. Ursprünglich sollte Tessin das Fest ausrichten, die Stadt im Landkreis Rostock machte im Mai jedoch einen Rückzieher. Das Festwochenende in Neu Kaliß beginnt heute mit dem Seniorennachmittag. Am Sonnabend wird auf dem Festplatz der Gemeinde der Ernteball ausgerichtet. Am Sonntag erreicht das Landeserntedankfest seinen Höhepunkt: Der ökumenischen Festgottesdienst in der Johanniskirche beginnt um 10 Uhr. Danach fahren ab 11 Uhr geschmückte Erntewagen durch die Gemeinde bis zum Festplatz, wo Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ein Grußwort halten soll. Am gesamten Wochenende erwartet Besucher ein reges Treiben mit einem Bauern- und Handwerksmarkt, Gastronomie und allerlei Angeboten für Kinder. Moderiert werden die Veranstaltungen von den NDR 1 Radio MV Moderatoren Nils Sörens und Ralf Markert.

