Naturschutzgebiete: BUND und NABU unterstützen Klage gegen MV Stand: 25.11.2024 15:11 Uhr Die Umweltorganisation ClientEarth hat Klage am Oberverwaltungsgericht des Landes eingereicht, weil Mecklenburg-Vorpommern Richtlinien für Naturschutzgebiete missachte. Die Organisation fordert Kontrollen der landwirtschaftlichen Nutzung.

Naturschutzgebiete sollen Rückzugsorte für bedrohte Pflanzen- und Tierarten sein. Nach Ansicht der weltweit agierende Umweltrechtsorganisation ClientEarth werden diese Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern jedoch nicht ausreichend geschützt, weshalb die Organisation eine Klage beim Oberverwaltungsgericht eingereicht hat. Der Vorwurf: Mecklenburg-Vorpommern missachte Richtlinien für europäische Naturschutzgebiete. Unterstützt wird die Klage von den Organisationen Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und Naturschutzbund Mecklenburg-Vorpommern (NABU).

Naturschutz darf nicht unter Landwirtschaft leiden

In den sogenannten Natura-2000-Gebieten darf nur dann Landwirtschaft betrieben werden, wenn der Naturschutz darunter nachweislich nicht leidet. Laut Richtlinie muss das Land das überprüfen. Das geschehe aber nicht, weil es keine entsprechende Regelung gebe, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung des BUND und NABU. "Vielen dieser potenziellen Rückzugsorte fehlt es an den Grundlagen für wirksamen Schutz", schreibt der NABU dazu auf seiner Internetseite.

Ein Drittel der Landesfläche sind Schutzgebiete

Etwa ein Drittel der Landesfläche von Mecklenburg-Vorpommern wird von europäischen Schutzgebieten eingenommen, wie aus dem 2019 veröffentlichten Natura 2000-Landesbericht des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie hervorgeht. Das Ziel der Umweltschutzorganisationen sei es "diese Gebiete in einem guten Erhaltungszustand zu bewahren oder einen solchen wiederherzustellen." Denn die Mehrheit der Schutzgebiete seien laut NABU in einem schlechten Zustand.

ClientEarth: "Wir brauchen politischen Willen."

Die Umweltschutzorganisationen fordern daher konkrete, gesetzliche Regelungen für die Überprüfung der Auswirkungen der landwirtschaftlichen Nutzung. "Ohne substanzielle Maßnahmen wird wirksamer und zielführender Schutz nicht funktionieren", teilte der NABU-Landesvorsitzende Stefan Schwill mit. Jennifer Seyderhelm von ClientEarth betonte, dass es möglich sei, gleichzeitig Artenvielfalt zu schützen und eine ertragreiche Landwirtschaft zu gewährleisten: „Das ist miteinander vereinbar und sollte nicht gegeneinander ausgespielt werden. Aber dafür brauchen wir politischen Willen und politische Lösungen.“

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.11.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltschutz