NDR MV Live: Testen und Tanzen - endlich wieder Party? Stand: 24.06.2021 13:29 Uhr Die Inzidenzahlen sind niedrig, Mecklenburg-Vorpommern öffnet: Ab Freitag darf im ganzen Land wieder gefeiert und auch getanzt werden. Unter welchen Bedingungen die Party ins Land zurückkehrt, ist um 15 Uhr Thema bei NDR MV Live.

Angesichts der niedrigen Sieben-Tages-Inzidenz von 2,0 (Stand Mittwoch) in Mecklenburg-Vorpommern hat die Landesregierung entschieden, dass ab Freitag Diskotheken und Clubs nach vielen Monaten Corona-Lockdown öffnen dürfen. Es darf auch wieder getanzt werden. Auch der Alkoholauschank ist wieder erlaubt. Grundsätzlich gilt aber eine Testpflicht und eine Auslastungsgrenze von 50 Prozent.

Mit der Kulturbranche im Gespräch

Auch Großveranstaltungen mit bis zu 15.000 Besuchern, Märkte und Volksfeste sind unter Auflagen von Freitag an wieder möglich. Was das für die Veranstalter bedeutet, welches Festival im Land nach vielen Absagen nun doch noch hofft, stattfinden zu können, wird am Nachmittag bei NDR MV Live mit Akteuren der Branche besprochen und diskutiert. Geklärt werden soll auch, ob und wo die ersten Dorffeste gefeiert werden.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 24.06.2021 | 15:00 Uhr