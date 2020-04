Stand: 20.04.2020 13:58 Uhr - NDR 1 Radio MV

Mysteriöses Blaumeisen-Sterben erreicht MV

In Deutschland häufen sich seit Anfang März die Funde toter und kranker Blaumeisen. Schon Tausende sollen verendet sein. Ursache ist offenbar eine noch unbekannte Krankheit, die nun auch Mecklenburg-Vorpommern erreicht hat. Bislang seien rund 80 verendete oder kranke Tiere hierzulande gemeldet worden, sagte der Vogelexperte des Naturschutzbundes (NABU) in Mecklenburg-Vorpommern, Benjamin Weigelt, im Gespräch mit NDR 1 Radio MV.

Apathisch und aufgeplustert, verklebte Augen und Schnäbel

Bundesweit sind mittlerweile laut NABU mehr als 8.000 Blaumeisen betroffen - vereinzelt auch Kohlmeisen und andere kleine Singvögel. Viele der betroffenen Tiere würden apathisch und aufgeplustert auf dem Boden sitzen. Augen und Schnabel seien häufig verklebt.

Krankheit offenbar hoch ansteckend

Die Krankheit sei offenbar hoch ansteckend und trete häufig dort auf, wo viele Vögel zusammenkämen - beispielsweise an Futterstellen, so der Vogelexperte. Der NABU empfiehlt, bei Wasser- und Futterstellen in privaten Gärten auf Hygiene zu achten und die Vögel zu beobachten. Tränken und Fütterung sollten umgehend eingestellt werden, sobald dort mehr als ein kranker Vogel beobachtet werde. Weigelt bittet zudem darum, kranke oder tote Tiere dem NABU zu melden oder einzuschicken. Experten des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin in Hamburg würden derzeit erste tote Blaumeisen untersuchen, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 20.04.2020 | 14:00 Uhr