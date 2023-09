Mühlengeez: Mecklenburg-Vorpommerns Agrarmesse MeLa öffnet Stand: 14.09.2023 05:28 Uhr In Mühlengeez bei Güstrow dreht sich wieder alles um Tiere, Landtechnik und Lebensmittel. Die MeLa gilt als die größte Fachausstellung für Landwirtschaft, Ernährung, Fischerei, Gartenbau, Forst und Jagd in Mecklenburg-Vorpommern.

In Mühlengeez bei Güstrow öffnet um 9 Uhr die Agrarmesse MeLa ihre Pforten. Bis Sonntag wollen rund 870 Aussteller aus elf Ländern eine Vielzahl landwirtschaftlicher Themen präsentieren - von Tieren über Technik bis Energieversorgung. In diesem Jahr sind es rund 60 Aussteller mehr als 2022. Damals wurden rund 60.000 Gäste gezählt.

Messe startet mit Kinder-MeLa

Am ersten MeLa-Tag stehen unter anderem die Kinder-MeLa mit Tieren, Landeswettbewerbe bei Pferden und Schafen sowie Fachdiskussionen um das Landeswassergesetz und die künftige Moorbewirtschaftung im Mittelpunkt. Zum Bauerntag am Freitag, wo über die Zukunft der Landwirtschaft in der EU unter den Bedingungen von Klima- und Artenschutz beraten werden soll, wird die Staatssekretärin im Bundesagrarministerium, Claudia Müller (Grüne), erwartet.

Züchter dürfen wieder Schweine zeigen

Landwirte können sich auf Fachforen austauschen - etwa darüber, wie wiedervernässte Moore landwirtschaftlich genutzt werden können. Kinder und Jugendliche lernen grüne Berufe praktisch kennen, dürfen auf Bäume klettern, selbst Landmaschinen reparieren oder einen Rasentraktor fahren. Züchter zeigen Grundschülern Nutztiere: Pferde, Hühner, Enten, auch wieder Schweine, die im letzten Jahr nicht dabei waren, um sie vor der Afrikanischen Schweinepest zu schützen.

Rinderrasse besonders im Fokus

Das Tier der MeLa 2023 wird das Uckermärker Fleischrind sein. Die hornlosen Kühe und Bullen sind die jüngste Zuchtrindrasse in Deutschland, die aus der Kreuzung der Rassen Fleckvieh und Charolais entstanden ist. Die offizielle Eröffnung soll Landesagrarminister Till Backhaus (SPD) vornehmen.

