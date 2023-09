Das Uckermärker Rind ist das Tier der MeLa 2023 Stand: 07.09.2023 11:45 Uhr Vom 14. bis zum 17. September findet in Mühlengeez (Landkreis Rostock) zum 32. Mal die Fachausstellung für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Perspektiven MeLa statt. Tier der MeLa ist diesmal das Uckermärker Rind.

Am Donnerstag wurde in Mühlengeez das Programm der Landwirtchaftsausstellung MeLa vorgestellt. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr das Uckermärker Rind - das MeLa-Tier 2023. Die 32. Auflage der Agrarschau beginnt kommenden Donnerstag und zieht jährlich Zigtausende Besucher an.

Uckermärker sind Deutschlands jüngste Fleischrasse

Die Uckermärker sind bereits zum zweiten Mal "Tier der MeLa", denn Deutschlands jüngste Fleischrindrasse feiert in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum. Zwar wurden schon in den 1970er-Jahren in der DDR Fleckvieh- und Charlois-Rinder gekreuzt. Offiziell anerkannt ist die Rasse in der Fachwelt allerdings erst seit 1993.

Allerdings waren kurz nach der Wende zunächst andere Rassen interessanter für den Markt, sodass zu Beginn der 1990er-Jahre gerade noch rund 300 sogenannte Uckermärker Herdbuchkühe existierten. Inzwischen ist der Bestand wieder auf Tausende angewachsen. In Mecklenburg-Vorpommern werden sie beispielsweise in der Agrargenossenschaft Papendorf bei Rostock gezüchtet. Die Genossenschaft bewirtschaftet heutzutage mit sieben Mitarbeiten und zwei Auszubildenden rund 1.300 Hektar Land und 230 Rinder.

