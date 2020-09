Stand: 25.09.2019 19:41 Uhr - NDR 1 Radio MV

Mühle in Jarmen schließt - Produktion wird verlagert

Die Mühle in Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wird geschlossen. Die Geschäftsführung des Unternehmens GoodMills Deutschland informierte die 28 Mitarbeiter sowie die Stadt am Mittwoch über diesen Schritt. Die Produktion in der einzigen Industriemühle in Mecklenburg-Vorpommern läuft nun zum 30. September kommenden Jahres aus.

Bürgermeister: Generationen arbeiteten in der Mühle

Das Unternehmen begründete die Schließung mit fehlendem Absatz und Gewinn. Seit Jahren sei die Zahl der Bäckereibetriebe im Land rückläufig. Das wirke sich auch auf industrielle Backbetriebe aus. Der Bürgermeister von Jarmen, Arno Karp (CDU), sagte NDR 1 Radio MV, er bedaure die Entscheidung sehr. Ganze Generationen hätten in der Mühle gearbeitet.

Produktion wird nach Hamburg und Berlin verlagert

Auch die Gewerkschaft Nahrungsmittel Genuss Gaststätten (NGG) nahm die Entscheidung mit Enttäuschung auf. Man werde jetzt mit dem Unternehmen sozialverträgliche Lösungen für die Mitarbeiter ausarbeiten. GoodMills Deutschland prüft, ob Betroffene auf offene Stellen an anderen Standorten versetzt werden können. Die Produktion soll nach Berlin und Hamburg verlagert werden.

