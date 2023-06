Moorbrand: Suche nach Glutnestern per Hubschrauber Stand: 10.06.2023 07:44 Uhr Bei Göldenitz kämpft die Feuerwehr weiter gegen den Wald- und Torfmoorbrand - inzwischen seit fünf Tagen. Die Bundeswehr unterstützte aus der Luft mit mehreren Löschhubschraubern.

Beim Moorbrand südlich von Rostock geht der Löscheinsatz in Tag fünf: Die Zahl der Einsatzkräfte, die in der Nacht reduziert wurde, wurde mit Tagesbeginn wieder auf 50 erhöht. In der Nacht zu Sonnabend waren die sogenannten Kreisregner im Dauereinsatz, um die Böden anzufeuchten. Denn der Schwelbrand ist weiterhin aktiv.

Wind könnte gefährliche Auswirkungen haben

Wie der Kreisbrandmeister Mayk Tessin dem NDR sagte, ist der Ring um das Feuer kleiner geworden. Damit dürfte die betroffene Fläche etwas weniger als 50 Hektar Wald und Moor betragen. Dennoch qualmen einige Glutnester, die es nun zu bekämpfen gilt. Sorge bereitet Tessin der auffrischende Wind, der die bisher erreichten Erfolge zunichte machen könnte. So besteht die Gefahr, dass die Flammen auf Flächen überspringen, die bereits gelöscht waren.

Hubschraubereinsatz nach Auswertung von Wärmebildern

Am Freitag waren auch zwei Bundeswehrhubschrauber im Einsatz. Dadurch konnten zwar an einigen Stellen Brände gelöscht werden, an anderen Stellen gab es dagegen wieder neue Flammenausbrüche. Wie viele Glutnester noch glimmen, kann erst bestimmt werden, wenn der Polizeihubschrauber neue Aufnahmen mit der Wärmebildkamera liefert. Erst dann wird entschieden, ob die Bundeswehrhubschrauber weitere Löscheinsätze fliegen sollen. Die Maschinen vom Typ NH90 haben jeweils ein Fassungsvermögen von etwa 2.000 Litern Wasser.

Bundeswehr leistet Amtshilfe

Bereits am Donnerstag war ein Hubschrauber der Bundeswehr in Göldenitz im Einsatz. Der CH-53 ist mit einer Leistung von 8.000 PS und einem Eigengewicht von rund 15 Tonnen der größte Transporthubschrauber der Bundeswehr, so der Sprecher des Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern, Ulrich Metzler, bei NDR MV Live. Solche Einsätze seien nicht unüblich. Es handelt sich dabei um sogenannte Amtshilfe, bei der eine Behörde einer anderen aufgrund deren Mangels an Ressourcen aushilft. Im Rahmen der Amtshilfe war die Bundeswehr in Mecklenburg-Vorpommern etwa bei der Bekämpfung des großen Waldbrandes in Lübtheen im Jahr 2019 oder zur Bewältigung der Corona-Pandemie vermehrt im Einsatz.

Zahl der Einsatzkräfte weiter reduziert

Am Mittwoch waren noch 215 Feuerwehrleute im Einsatz. Bei den Löscharbeiten am Donnerstag waren es rund 80 Feuerwehrleute unter anderem aus Dummerstorf. Zwei verletzte Feuerwehrleute seien inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden, hieß es. Insgesamt sind laut Landkreis seit Beginn des Brandes fünf Menschen verletzt worden.

Schwierige Löscharbeiten

Der seit Dienstagmittag laufende Einsatz gestaltet sich laut Feuerwehr weiter schwierig. So war es etwa wegen des unwegsamen Geländes im Torfabbaugebiet problematisch, Löschwasser zuzuführen. Eine Evakuierung von Ortschaften war jedoch nicht nötig. Insgesamt war ein Gebiet von 80 Hektar von dem Feuer betroffen. Dazu gehörten Torfareale, Schilfstreifen und Wald. Moorbrände sind für die Einsatzkräfte immer eine besondere Herausforderung, da das Gelände schwer befahrbar ist und das Feuer sich schnell unterirdisch ausbreiten kann. Das erschwert die Löscharbeiten und die Identifizierung von Glutnestern zusätzlich. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist weiter unklar.

