Moorbrand: Bundeswehr-Hubschrauber löschen Glutnester Stand: 08.06.2023 14:09 Uhr Der Wald- und Torfmoorbrand südlich von Rostock ist zwar unter Kontrolle, doch der Einsatz bleibt weiter kompliziert. Seit Donnerstagmittag unterstützt die Bundeswehr aus der Luft mit einem Löschhubschrauber.

Im Moorgebiet bei Göldenitz südlich von Rostock ist die Feuerwehr noch immer im Einsatz. Bei der Bekämpfung verbliebener Glutnester hilft jetzt auch die Bundeswehr mit einem Hubschrauber des Typs CH-53. Der soll mithilfe eines großen Löschwassertanks mit 5.000 Liter Fassungsvermögen aus der Luft die letzten Glutnester löschen. Zuvor haben die Einsatzkräfte in dem Gebiet vor allem sogenannte Kreisregner betrieben. Die hätten auch gute Wirkung gezeigt, sagte Kreisbrandmeister Mayk Tessin am Morgen bei NDR 1 Radio MV. Dadurch sei die Ausbreitung verhindert und der Brand unter Kontrolle gebracht worden.

Zahl der Einsatzkräfte weiter reduziert

Am Mittwoch waren noch 215 Feuerwehrleute im Einsatz. Heute übernehmen rund 80 Feuerwehrleute unter anderem aus Dummerstorf die weiteren Löscharbeiten. Am Nachmittag soll dann entschieden werden, wie es am Brandort weitergeht. Die zwei verletzten Feuerwehrleute seien inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden, hieß es. Insgesamt sind laut Landkreis seit Beginn des Brandes fünf Menschen verletzt worden.

Schwierige Löscharbeiten

Der Wald- und Torfmoorbrand ist seit Dienstagabend unter Kontrolle. Der Einsatz gestaltet sich laut Feuerwehr aber schwierig. So war es etwa wegen des unwegsamen Geländes im Torfabbaugebiet problematisch, Löschwasser zuzuführen. Eine Evakuierung von Ortschaften war jedoch nicht nötig. Der Landkreis Rostock warnte jedoch am Nachmittag vor der anhaltenden starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung durch den Brand. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Insgesamt war ein Gebiet von 80 Hektar von dem Feuer betroffen. Dazu gehörten Torfareale, Schilfstreifen und Wald. Moorbrände sind für die Einsatzkräfte immer eine besondere Herausforderung, da das Gelände schwer befahrbar ist und das Feuer sich schnell unterirdisch ausbreiten kann. Das erschwert die Löscharbeiten und die Identifizierung von Glutnestern zusätzlich. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist weiter unklar.

