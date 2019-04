Stand: 13.04.2019 09:36 Uhr

Mehrere Waldbrände in Westmecklenburg

In Westmecklenburg mussten Feuerwehren am Freitagnachmittag zu mehreren Waldbränden ausrücken. Das größte Feuer gab es in der Nähe von Grabow im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Etwa anderthalb Hektar Waldfläche wurden durch das Feuer beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Krinitz war rund zwei Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 10.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen hatte jemand Asche entsorgt, die noch nicht abgekühlt war.

Fahrlässige Brandstiftung sehr wahrscheinlich

Auch bei Eldena brannte es in einem Waldstück auf etwa 50 Quadratmetern. Der Brandherd könnte laut Polizei eine unerlaubte Feuerstelle sein. Einen weiteren Waldbrand meldete die Feuerwehr an der Landesgrenze zu Brandenburg, bei Bochin. Dort wurden ca. 700 Quadratmeter Fläche beschädigt. Die Brände liegen laut Polizei geografisch dicht beieinander und ereigneten sich fast gleichzeitig. In allen Fällen ermitteln die Beamten wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Waldbrandgefahr durch anhaltende Trockenheit Nordmagazin - 08.04.2019 16:09 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern steigt durch das frühsommerliche Wetter die Waldbrandgefahr. Im Forstamt Torgelow gilt bereits die zweithöchste Gefahrenstufe vier.







2 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hohe Waldbrandgefahr durch Trockenheit

Die anhaltende Trockenheit ließ die Waldbrandgefahr in Mecklenburg-Vorpommern weiter steigen. So gilt im Landkreis Vorpommern-Greifswald seit dem vergangenen Montag die Waldbrandwarnstufe 4. In den südlichen Landkreisen sowie in Vorpommern-Rügen gelte die Waldbrandwarnstufe 3, in den restlichen Kreisen Stufe 2.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 13.04.2019 | 08:00 Uhr