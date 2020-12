Mehrere Corona-Fälle im Landtag von MV Stand: 08.12.2020 10:23 Uhr Die Landeshauptstadt Schwerin hat einen der höchsten Corona-Inzidenzwerte in Mecklenburg-Vorpommern. Nun gibt es mehrere Corona-Fälle im Landtag.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin sind weitere Corona-Fälle aufgetreten. Nach NDR Informationen haben sich mindestens drei Mitarbeiter infiziert. Diese Zahl hat die Landtagsverwaltung bestätigt. Es seien mehrere Referate betroffen, sagte ein Sprecher. Beispielsweise ist die Bibliothek des Parlaments geschlossen.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Leopoldina für harten Lockdown Unter anderem empfehlen die Wissenschaftler, die Schulpflicht bereits ab nächster Woche aufzuheben. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Infizierte und Erstkontakte in Quarantäne

Die infizierten Mitarbeiter seien zu Hause. Auch die sogenannten Erstkontakte seien in Quarantäne geschickt worden. In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Schwerin laufe die Kontakt-Nachverfolgung. Der Personalrat als Vertretung der Mitarbeiter sei informiert. In der Landtagsverwaltung sind etwa 150 Menschen beschäftigt.

Parlament will Rekordneuverschuldung beschließen

Der Sprecher stellte klar, dass die für Mittwoch (9. Dezember) geplante Landtagssitzung nicht gefährdet sei: "Die kann nach Stand jetzt stattfinden." Am Mittwoch will das Parlament unter anderem eine Rekordneuverschuldung beschließen. Der Nachtragshaushalt, mit dem die Corona-Folgen abgefedert werden sollen, sieht eine Kreditaufnahme von knapp drei Milliarden Euro vor.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 08.12.2020 | 12:00 Uhr