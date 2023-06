Mehrere Brände halten Feuerwehren in MV in Atem Stand: 12.06.2023 05:53 Uhr In Laage ist in der Nacht zum Montag ein Supermarkt völlig ausgebrannt. Das Feuer war zunächst in einer Garage in Bahnhofsnähe ausgebrochen und hatte sich dann auf den Norma-Markt ausgebreitet. In Dadow standen Altreifen, in Sülte ein Einfamilienhaus in Flammen.

Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung kämpften bis zum Morgen gegen die Flammen - unter anderem mit einer Drehleiter. Weit über den Brandort hinaus war eine hohe Rauchsäule zu sehen. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Supermarktbrand verursacht 1,5 Millionen Euro Schaden

Aus dem brennenden Supermarkt waren mehrere Explosionen zu hören - vermutlich hatte das Feuer Gasflaschen oder Spraydosen erfasst. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauer nieder. Nun werden laut Polizei Ermittler an der Stelle erwartet. In der Nacht war der Ort noch zu heiß, um ihn zu betreten. Warum die Garage mit einem Auto darin in Brand geriet, ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden wird auf 1,5 Millionen Euro geschätzt.

Altreifenlager in Dadow bei Grabow in Flammen

Auch in Westmecklenburg musste die Feuerwehr zwischen Sonntag und Montag zwei Mal ausrücken. In Dadow bei Grabow brannte ein Altreifenlager. Das Feuer breitete sich schnell aus und erreichte eine Fläche von rund 100 Quadratmetern. Die Feuerwehr könnte den Brand löschen, Verletzt wurde niemand.

Einfamilienhaus in Sülte bei Bandenitz gelöscht

Zu einem weiteren Feuer kam es in Sülte bei Bandenitz. Dort war ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Auch dieser Brand ist gelöscht, verletzt wurde niemand. Wegen der Löscharbeiten kam es in der Ortsdurchfahrt in Sülte zu Verkehrsbehinderungen.

