Mehrere Brände halten Feuerwehren in MV in Atem Stand: 12.06.2023 07:46 Uhr Zum Wochenstart haben die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern mit mehreren Bränden zu kämpfen gehabt. In Dadow standen gleich mehrfach Altreifen in Flammen, in Sülte bei Hasenhäge ist der alte Forsthof, in Feldberg ein leer stehendes Haus abgebrannt.

In Westmecklenburg musste die Feuerwehr zwischen Sonntag und Montag zwei Mal hintereinander zum selben Brandort ausrücken. In Dadow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bei Grabow hatte ein Altreifenlager Feuer gefangen. Die Flammen breiteten sich schnell aus und erreichten eine Fläche von rund 200 Quadratmetern, so die Polizei. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht ersten Erkenntnissen zufolge von Brandstiftung aus, die Ermittlungen laufen.

Hausbrand in Sülte gelöscht

Zu einem weiteren Feuer kam es in Sülte (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bei Hasenhäge. Dort war Angaben der Feuerwehr zufolge ein altes Wirtschaftsgebäude in Brand geraten. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Auch dieser Brand ist gelöscht, verletzt wurde niemand. Wegen der Löscharbeiten kam es in der Ortsdurchfahrt in Sülte zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen.

Feldberg: 100.000 Euro Schaden durch Hausbrand

In Feldberg (Landkreises Mecklenburgische Seenplatte) ist ein leer stehendes Haus abgebrannt. Die Löscharbeiten in der ehemaligen Jugendherberge dauerten rund zwei Stunden. Das über 100 Jahre alte Gebäude wurde seit mehreren Jahren nicht mehr genutzt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.

