Laage: Supermarkt in der Nacht zum Montag völlig ausgebrannt Stand: 12.06.2023 11:06 Uhr In Laage ist in der Nacht zum Montag ein Supermarkt völlig ausgebrannt. Das Feuer war zunächst in einer Garage in Bahnhofsnähe ausgebrochen und hatte sich dann auf den Norma-Markt ausgebreitet.

Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung kämpften bis zum Morgen gegen die Flammen - unter anderem mit einer Drehleiter. Knapp 80 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz und konnten den Brand bis zum Montagmorgen löschen. Weit über den Brandort in Laage (Landkreis Rostock) hinaus war eine hohe Rauchsäule zu sehen. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Erschwerte Bedingungen: Gebäude schnell eingestürzt

Die Dachgebinde des Supermarktgebäudes seien nach 20 Minuten Brand zusammengestürzt, berichtet der Zugführer der Freiwilligen Feuerwehr Stavenhagen, Andreas Giese, im Gespräch mit NDR 1 Radio MV. "Das Problem ist halt, dass das Dach dann auf das Brandgut fällt, beziehungsweise auf alles, was im Markt drin ist." Dadurch gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, so Giese. Man könne dann nur noch mit Schaum ablöschen. Die Einsatzkräfte waren zuvor schon mehrere Tage bei dem Moorbrand in Göldenitz im Einsatz.

Supermarktbrand verursacht 1,5 Millionen Euro Schaden

Aus dem brennenden Supermarkt waren mehrere Explosionen zu hören - vermutlich hatte das Feuer Gasflaschen oder Spraydosen erfasst. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauer nieder. Nun werden laut Polizei Ermittler an der Stelle erwartet. In der Nacht war der Ort noch zu heiß, um ihn zu betreten. Warum die Garage mit einem Auto darin in Brand geriet, ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden wird auf 1,5 Millionen Euro geschätzt.

Suche nach Brandursache läuft

Die Staatsanwaltschaft Rostock hat den Einsatz eines Brandgutachters angeordnet. Wegen der Hitze am Brandort sei aber noch nicht klar, wann der Experte seine Arbeit beginnen kann. Der Gutachter soll klären, ob es eine technische Ursache gab oder das Feuer durch Brandstiftung ausgelöst wurde.

