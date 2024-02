Mehr Geld für Ehrenamtsstiftung MV: Land erhöht Zuwendungen Stand: 13.02.2024 06:19 Uhr Die Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommerns erhält mehr Geld vom Land - dieses stockt seine Zuwendungen um mehr als zehn Prozent auf. So sollen ergänzende Aufgaben im Ehrenamt besser abgedeckt werden

Mecklenburg-Vorpommern investiert mehr in die Ehrenamts-Struktur im Land und stockt die Mittel für die Ehrenamtsstiftung auf. Damit stehen der Stiftung für die Jahre 2024 und 2025 mehr als zwei Millionen Euro zur Verfügung. Das teilte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Montag mit. "Das Ehrenamt in unserem Land ist von herausragender Bedeutung für zahlreiche Bereiche unseres Lebens und sorgt maßgeblich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt", hob Drese hervor.

Vielfältige Herausforderungen

Laut Drese erwachsen dem Ehrenamt zusätzliche Aufgaben, etwa im Zuge des demografischen Wandels und bei der Umsetzung neuer Verkehrskonzepte im ländlichen Raum. Gut 1,1 Millionen Euro sollen daher für Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Beratung und Weiterbildung eingesetzt werden. Die Erhöhung der finanziellen Zuwendung sei eine sehr gute Nachricht, so die Vorsitzende der Ehrenamtsstiftung, Hannelore Kohl. Die Stiftung könne so noch gezielter auf den Bedarf der Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler im Land eingehen. "Sie alle können durch unsere 360-Grad-Beratung Hilfe in Form von Förderungs-, Beratungs-, Qualifizierungs-, Anerkennungs-, Vernetzungs- und Mitmachangeboten erhalten", erklärte Kohl.

Ehrenamt in mehr als 12.000 Vereinen und Initiativen

Die Ehrenamtsstiftung MV war 2015 gegründet worden. Sie bietet unter anderem juristische Beratung für ehrenamtliche Initiativen an, stellt Kontakte her und unterstützt bei Qualifizierungsmaßnahmen. Kohl zufolge gibt es landesweit mehr als 12.000 Vereine und Initiativen, in denen sich rund 600.000 Menschen ehrenamtlich engagieren.

